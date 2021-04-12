Рогозин: космическая отрасль России изменится

Дмитрий Рогозин рассказал, что наша страна собирается переходить на новую ракетно-космическую технику, а также проводить исследования Луны.

Гендиректор компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 12 апреля в поздравлении ко Дню космонавтики заявил, что Российскую Федерацию ожидают изменения в космической сфере. По словам главы госкорпорации, наша страна собирается перейти на новую ракетно-космическую технику и проведение исследований Луны с помощью автоматических станций, а в дальнейшем и с экипажами космонавтов, пишет РБК.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Кремле раскрыли неожиданные подробности о послании главы России Владимира Путина Федеральному собранию.