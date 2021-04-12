Власти РФ подготовят меры по стимулированию бизнеса

12.04.2021 10:25 Комментарии: 1

Президент отметил, что 2021 год российские экспортеры завершат с хорошей прибылью и эти деньги необходимо инвестировать в развитие экономики страны.

Российское правительство совместно с деловыми объединениями до 1 июня 2021 года подготовит мероприятия, направленные на стимулирование бизнеса, включая налоговые меры и увеличение инвестиций в отечественные проекты за счет прибыли. Соответствующее поручение дал лидер России Владимир Путин, пишет РИА Новости. Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны» Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл неожиданные подробности о послании Владимира Путина Федеральному собранию.