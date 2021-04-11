Песков: ситуация на Украине угрожает России

Дмитрий Песков заявил, что рядом с РФ находится страна, в которой в любой момент может возобновиться гражданская война.

Официальный представитель лидера РФ Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1» сообщил, что если власти Украины захотят решать свои внутренние проблемы силовым путем, например, попробуют вновь захватить Донбасс, тогда такая ситуация будет представлять угрозу для российской стороны. По его словам, сейчас власти принимают меры для обеспечения безопасности страны.

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Также Песков подчеркнул, что перемещение российских войск на территории России не должно волновать ни одно государство, так как Москва ни для кого «не представляет угрозы», пишет Коммерсант.

Ранее сенатор РФ оценил возможность возникновения военного конфликта между нашей страной и Украиной.