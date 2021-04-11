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Песков: ситуация на Украине угрожает России

11.04.2021 16:56
Комментарии: 1
Песков: ситуация на Украине угрожает России

Дмитрий Песков заявил, что рядом с РФ находится страна, в которой в любой момент может возобновиться гражданская война.

Официальный представитель лидера РФ Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1» сообщил, что если власти Украины захотят решать свои внутренние проблемы силовым путем, например, попробуют вновь захватить Донбасс, тогда такая ситуация будет представлять угрозу для российской стороны. По его словам, сейчас власти принимают меры для обеспечения безопасности страны.

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Также Песков подчеркнул, что перемещение российских войск на территории России не должно волновать ни одно государство, так как Москва ни для кого «не представляет угрозы», пишет Коммерсант.

Ранее сенатор РФ оценил возможность возникновения военного конфликта между нашей страной и Украиной.

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22:57, 11.04 0 0
Виталий Уткин:

Очерк. Ошибка людей состоит в том, что они забыли, что всем, приходящим в наши судьбы как бы извне, управляет Бог (Творец). Каждая нация получает свои уроки, с уготованной её судьбой. Те, кто пренебрежительно относятся к кому-то, гарантированно получат в следующий раз ту судьбу, причём в социальной среде той степени примитивизма, чтобы сполна испытать на себе это же пренебрежение. То же — и с национальным фактором, и с конфессиональным, и с проблемой «сексуальных меньшинств» : кто презирал или ненавидел людей из-за того, что они «не такие, как я» , «не такие, как мы» , — того Бог будет учить состраданию к чужой боли через их собственную боль. Это — одно из самых обычных у Бога правил воспитания нас. Задача же наша — научиться через всё это не делить людей на «своих» и «чужих» ни по какому из признаков. «Мы все — дети Бога! » — этому учит нас Бог: «Нет различия между украинцем и русским, потому что один Господь у всех! ». То же — и по любому другому человеческому внешнему признаку. Что же существенно при оценке людей — это их внутреннее состояние. Причём любить надо всех, хотя и по-разному: кого-то — любовью-преклонением и почтением, кого-то — как мы любим детей, друзей, а кого-то — любовью-состраданием. Но только никого не ненавидеть и не презирать! «Так и ученик Бога. Если он мудрый — он постигает принципы обучения. Формы телесные не введут его в обман, но он посмотрит на состояние души каждого, (когда) заговорят с ним. *** Даже воевать против преступников, против самой отвратительной человеческой мерзости, если таков наш долг, можно без ненависти, ярости, отвращения, в эмоциональном покое и сонастроенности с Божественным. А адские эмоции - они лишь вредят всем - и себе, и друзьям... Мы воплощены на Землю для того, чтобы совершенствовать себя и, достигнув Совершенства, влиться в нашего Творца, обогатив Его собой. Ведь Его Эволюционное Развитие происходит именно так: в телах множества воплощаемых существ в создаваемых нам учебных ситуациях. Итак, мы должны стараться понять замысел Бога -- если встречаемся с пришедшим к нам злом. И поняв, то есть, найдя причину именно в себе, -- исправиться, стать лучше и найти путь к Свету. Нельзя выходить из состояния любви, осуждая кого-то — в этом суть. Первый шаг к этике — изучение и приложение к себе этических принципов, предлагаемых нам Богом... Важно избегать эмоций гнева в чей-либо адрес!

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