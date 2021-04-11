Пушков рассказал, начнется ли война между Россией и Украиной

Алексей Пушков заявил, что Киев любит использовать провокации в качестве основного инструмента для военного сближения с Западом.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил вероятность возникновения военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, Киев вряд ли решится начать войну с Москвой, однако украинская сторона может провоцировать РФ различными видами «военной активности», например, обстрелами, пишет РИА Новости.

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Напомним, что Евросоюз намеревается усилить санкции в отношении России из-за обострения ситуации на Донбассе и ухудшения здоровья главного критика Кремля Алексея Навального.