Производителям масла и сахара в РФ выделят 9 млрд рублей

Субсидии позволят зафиксировать цены на масло и сахар.

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей на субсидии компаниям, которые занимаются изготовлением сахара-песка и подсолнечного масла и участвуют в соглашениях о регулировании цен на основные продукты питания. Таким образом, данным предприятиям частично возместят затраты на производство и реализацию продовольственных товаров.

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Также российские власти ожидают, что распоряжение поможет зафиксировать стоимость 1 л масла на уровне 95 руб. для оптовиков и 110 руб. для розничных покупателей, а цену за 1 кг сахара на уровне 36 и 46 руб. соответственно, говорится на официальном сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что в стране могут ввести налоговый вычет для клиентов НПФ.