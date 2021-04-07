Минсельхоз РФ оценил вероятность роста цен на продукты

Ведомство постоянно мониторит цены в РФ.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сообщило, что в нашей стране ситуация на рынке продовольствия является стабильной. В связи с этим в ведомстве отметили, что на данный момент отсутствуют предпосылки для резкого увеличения стоимости на какие-либо сельскохозяйственные продукты, пишет Прайм.

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Напомним, что в России за прошлый месяц выросли цены на картофель (13,4%), морковь (14,8%), лук (7,5%), капусту (6,7%), свеклу (11,2%), рыбу (1,5%), баранину (5%), куриное мясо (7,2%) и яйца (5,3%).

Ранее стало известно, что Россию ожидает дефицит товаров в случае войны в Донбассе.