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В России могут ввести налоговый вычет для клиентов НПФ

07.04.2021 12:35
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В России могут ввести налоговый вычет для клиентов НПФ

Граждане страны смогут каждый год возвращать до 52 тыс. руб. со взносов на НПО.

В Российской Федерации может появиться новый налоговый вычет, который будет доступен для клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Как сообщает газета «Известия», данную инициативу поддержали в Центральном банке страны.

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В случае принятия идеи россияне, которые самостоятельно копят деньги на старость, смогут каждый год возвращать до 52 тыс. руб. со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). По мнению авторов инициативы, это поможет замотивировать граждан страны самостоятельно копить на дополнительную пенсию.

Напомним, что МВД рассказало о возможных изменениях в паспортах России.

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