Дмитрий Песков оценил ситуацию в Донбассе
Дмитрий Песков рассказал, что в сложившихся условиях важно, чтобы не было провокаций со стороны Украины.
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе складывается не самым лучшим образом. По его словам, в сложившихся условиях важно, чтобы не было провокаций со стороны Украины.
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Также Дмитрий Песков напомнил, что лидер России Владимир Путин в конце марта провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которых российский президент рассказал, почему в Донбассе сложилась тревожная ситуация, пишет Московский комсомолец.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что вступление страны в НАТО приведет к миру в данном регионе.
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