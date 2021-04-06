Дмитрий Песков оценил ситуацию в Донбассе

Дмитрий Песков рассказал, что в сложившихся условиях важно, чтобы не было провокаций со стороны Украины.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе складывается не самым лучшим образом. По его словам, в сложившихся условиях важно, чтобы не было провокаций со стороны Украины.

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Также Дмитрий Песков напомнил, что лидер России Владимир Путин в конце марта провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которых российский президент рассказал, почему в Донбассе сложилась тревожная ситуация, пишет Московский комсомолец.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что вступление страны в НАТО приведет к миру в данном регионе.