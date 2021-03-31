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Лидеры России, Германии и Франции обсудили ситуацию в Донбассе

31.03.2021 10:45
Комментарии: 1
Лидеры России, Германии и Франции обсудили ситуацию в Донбассе

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подтвердили, что у минских соглашений нет альтернативы.

Лидер России Владимир Путин 30 марта в формате видеоконференции провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обменялись мнениями по ситуации в Донбассе. В частности, Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с усилением конфликта в данном регионе. Лидеры подтвердили, что у минских соглашений нет альтернативы, поэтому украинские власти должны выполнить все ранее достигнутые договоренности.

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Кроме того Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон затронули обстановку в Белоруссии. Президент РФ отметил, что внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного белорусского государства недопустимо. Также Владимир Путин дал разъяснения по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Помимо этого лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, борьбу с распространением коронавирусной инфекции в мире, возможные поставки и производство вакцины "Спутник V" в странах Евросоюза, сообщается на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков оценил вероятность решения вопроса по Донбассу без Украины.

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11:24 0 0
Виктор:

Надо же, добился-таки блогер-сиделец,что его проблемы стали темой обсуждения президентов и канцлера!Вот что Новичок животворящий делает....

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