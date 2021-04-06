СМИ: в Суэцком канале танкер сел на мель

Движение по каналу уже возобновилось.

Танкер Minerva Nike, идущий под флагом Греции, во вторник немного сел на мель в южной части Суэцкого канала. Уточняется, что судно на время перегодило путь, однако его удалось вытащить с помощью буксиров. Об этом изданию РИА Новости сообщил информированный источник.

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Напомним, что за последнее время это второе происшествие, которое привело к блокировке движения судов по Суэцкому каналу. В конце марта контейнеровоз Ever Given сел на мель, остановив движение на 6 дней.

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