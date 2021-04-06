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Зеленский: членство Украины в НАТО приведет к миру в Донбассе

06.04.2021 16:23
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Зеленский: членство Украины в НАТО приведет к миру в Донбассе

Владимир Зеленский попросил страны-члены Североатлантического альянса усилить военное присутствие в Черноморском регионе для сдерживания РФ.

Украинский глава Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство страны в Североатлантическом альянсе является единственным способом достижения мира в Донбассе. По его мнению, вступление Украины в данную организацию станет сигналом для Москвы. Зеленский добавил, что страна предпринимает попытки по реформированию военного блока, однако одними изменениями невозможно остановить Россию, сообщается на сайте президента Украины.

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Ранее стало известно, что РФ и США обсудили ситуацию в Донбассе.

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