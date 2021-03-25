Песков оценил ситуацию с колебанием курса рубля

Дмитрий Песков считает, что сегодняшние колебания российской валюты связаны с волатильностью.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не согласился с мнением, что курс рубля "лихорадит" в связи с возможным введением новых американских санкций в отношении России. По его словам, сегодняшние колебания российской валюты связаны с волатильностью, амплитуда которой иногда бывает выше обычной. Такими словами Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет Российская газета.

Ранее сообщалось, что Германия разочарована действиями президента США Джо Байдена.

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