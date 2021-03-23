В России будут отменены некоторые льготы

В следующем месяце перестанет действовать ряд льгот, которые были введены в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

В Российской Федерации с 1 апреля 2021 года будут отменены некоторые льготы. Уточняется, что речь идет о госпомощи, которую власти страны ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, со следующего месяца перестанут действовать такие льготы как:

Новогодние выплаты на детей до 8 лет в размере 5 тыс. руб.;

Работающие россияне старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции;

Рекомендации Центробанка России о реструктуризации кредитов для жителей страны, доходы которых упали из-за пандемии коронавируса, утратят свою силу;

Запрет на выселение должников по ипотеке прекратит свое действие;

Безработных граждан РФ с 1 апреля перестанут регистрировать онлайн через порталы "Госуслуг" или "Работа в России";

Также прекратит действие постановление российского правительства о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло, пишет "Парламентская газета".

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года изменится порядок установления соцдоплат к пенсии.

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