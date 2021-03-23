Россиян предупредили о риске повышения цен на бензин

На российских автозаправках стоимость топлива может вырасти выше инфляции.

Газета Известия, ссылаясь на специалистов Независимого топливного союза (НТС), сообщила, что при неблагоприятном развитии событий стоимость бензина в России до конца 2021 года может увеличиться на 14%. По мнению экспертов, подорожание может произойти из-за роста индексов экспортной альтернативы (нетбэки). Нетбэки повысились из-за того, что с 1 января текущего года акцизы на бензин и дизельное топливо увеличились на 4%. Отмечается, что это стимулирует экспортные и снижает внутренние поставки, что приводит к росту цен на бензин.

Ранее стало известно, что в России может подорожать стоимость одежды и обуви.

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