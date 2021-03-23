В России изменится порядок установления соцдоплат к пенсии

С начала 2022 года россиянам соцдоплаты к пенсионным выплатам будут начисляться в автоматическом режиме.

Пресс-служба Минтруда России сообщила, что в стране с 1 января следующего года изменится порядок установления социальных доплат к пенсии. Уточняется, что с указанного числа россиянам не придется подавать заявление на получение соцдоплат к пенсионным выплатам, они будут начисляться автоматически со дня назначения пенсии, пишет Прайм.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года в России стоимость бензина может увеличиться на 14%.

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