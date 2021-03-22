Украина попросила ЕС усилить санкции против России

Денис Шмыгаль рассказал, что санкции являются эффективным средством воздействия на РФ.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в беседе с немецкой газетой Handelsblatt заявил, что Европейский Союз должен расширить и усилить санкции против Российской Федерации. Он считает, что действующие антироссийские ограничительные меры необходимо продолжать, а также ввести новые. По словам Дениса Шмыгаля, санкции являются эффективным средством воздействия на Россию, поэтому их следует расширить, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность отключения РФ от SWIFT.

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