Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 МАР, 18:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 МАР, 18:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Правительство приняло новые меры по поддержке занятости россиян

22.03.2021 15:38
Комментарии
Правительство приняло новые меры по поддержке занятости россиян

Ожидается, что субсидия позволит трудоустроить свыше 200 тыс. граждан России.

Российское правительство утвердило новые меры по поддержке занятости населения. Отмечается, что работодатели страны смогут получить дополнительную помощь для трудоустройства безработных россиян. В частности, при приеме на работу граждан, которые зарегистрированы в центрах занятости России до 1 января 2021 года, организация сможет получить субсидию в размере трех МРОТ на одного такого сотрудника. Однако первый платеж работодатель получит через 1 месяц после трудоустройства безработного россиянина, второй – через 3 месяца, а третий – через полгода. Добавляется, что в федеральном бюджете на эти цели уже заложено более 12 млрд рублей.

Кроме того для жителей России организуют программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. В данном проекте смогут принять участие граждане, лишившиеся работы из-за пандемии коронавируса, а также люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее стало известно, что в России могут взлететь цены на одежду и обувь.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Песков оценил вероятность отключения России от SWIFT
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%

Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%
Экономика

Кремль не исключил отключения России от SWIFT

Кремль не исключил отключения России от SWIFT
Экономика

Байден отказался от прямой линии с Путиным

Байден отказался от прямой линии с Путиным
Политика

Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов

Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов
Экономика 12

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области

Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области

В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры

В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры

Новости дня

16:43 Под новые санкции Евросоюза попали двое россиян Под новые санкции Евросоюза попали двое россиян
Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта
Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта
16:05 Украина попросила ЕС усилить санкции против России Украина попросила ЕС усилить санкции против России
14:13 Песков оценил вероятность отключения России от SWIFT Песков оценил вероятность отключения России от SWIFT
12:58 Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V"
11:30 Российские медики выявили 9284 новых случая COVID-19 Российские медики выявили 9284 новых случая COVID-19
11:14 В России могут взлететь цены на одежду и обувь В России могут взлететь цены на одежду и обувь
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:45 Лавров назвал способ снизить санкционные риски для России Лавров назвал способ снизить санкционные риски для России

Узнай, страна!

17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 МАР, 12:23 В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры
21 МАР, 08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
19 МАР, 17:31 В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации
18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие В Липецке открыли новое литейное предприятие
18 МАР, 17:35 Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
18 МАР, 13:28 В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства
17 МАР, 18:35 Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter