Правительство приняло новые меры по поддержке занятости россиян

Ожидается, что субсидия позволит трудоустроить свыше 200 тыс. граждан России.

Российское правительство утвердило новые меры по поддержке занятости населения. Отмечается, что работодатели страны смогут получить дополнительную помощь для трудоустройства безработных россиян. В частности, при приеме на работу граждан, которые зарегистрированы в центрах занятости России до 1 января 2021 года, организация сможет получить субсидию в размере трех МРОТ на одного такого сотрудника. Однако первый платеж работодатель получит через 1 месяц после трудоустройства безработного россиянина, второй – через 3 месяца, а третий – через полгода. Добавляется, что в федеральном бюджете на эти цели уже заложено более 12 млрд рублей.

Кроме того для жителей России организуют программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. В данном проекте смогут принять участие граждане, лишившиеся работы из-за пандемии коронавируса, а также люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее стало известно, что в России могут взлететь цены на одежду и обувь.

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