Песков оценил вероятность отключения России от SWIFT

Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле учитывают все возможные угрозы санкций.

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков оценил вероятность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По его словам, антироссийская санкционная политика носит необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому в Кремле учитывают все возможные угрозы, в том числе и отключение нашей страны от SWIFT. Такими словами Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет Коммерсант.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужно отходить от расчетов в долларах и использования платежных систем, которые контролируются западными странами.

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