В России хотят изменить правила льготной ипотеки

Власти должны мотивировать россиян оставаться жить и работать в своем регионе.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что льготную ставку по ипотечному кредитованию необходимо устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода в определенном регионе России. Он пояснил, что средний доход на одного россиянина в Москве и Волгограде сильно разнится: 75293 руб. и 25084 руб. соответственно. Таким образом, льготная ипотека не в равной степени доступна для разных российских субъектов.

Володин добавил, что власти РФ должны мотивировать граждан оставаться жить и работать в своем регионе. По словам политика, такое нововведение будет способствовать поддержке наименее обеспеченных субъектов РФ, нормализации ситуации на строительном и жилищном рынках, а также стимулировать россиян оставаться работать в своем регионе, пишет Коммерсант.

Ранее агентство Bloomberg выразило мнение, что к концу текущего года Банк России может увеличить ключевую ставку до 6% годовых.

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