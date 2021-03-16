В Норвегии признали законность присоединения Крыма к России

Хендрик Вебер считает, что западные страны будут вынуждены признать Крымский полуостров российским.

Норвежский предприниматель, политик и глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер рассказал изданию РИА Новости, что Крым присоединился к России на законных основаниях. Он пояснил, что в 2014 году полуостров был самостоятельным регионом в составе украинской территории, поэтому проведение референдума о воссоединении Крыма с РФ было легитимным и проходило в рамках международного права. Таким образом, заключил Вебер, никакой "аннексии" Крыма не было.

Ранее "Капитал страны" сообщил, что в Кремле не разрешили регионам России отделяться от страны.

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