Перт Наимский напомнил, что Варшава выступает против газопровода, поскольку он угрожает безопасности Европы.

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский в интервью Польскому радио заявил, что Российская Федерация сможет завершить газопровод "Северный поток-2". По его словам, все говорит о том, что данный проект будет достроен. Однако Перт Наимский отметил, что пока остаются вопросы, связанные с запуском и эксплуатацией "Северного потока-2", пишет ТАСС.

Ранее в Германии рассказали, что отказ от российского газопровода обойдется очень дорого для Европейского Союза.

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