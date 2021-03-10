Ермак: Украина доработала план по урегулированию конфликта в Донбассе

Андрей Ермак считает, что план через неделю-две станет "предметом мощного обсуждения".

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак рассказал, что Германия и Франция разработали план по мирному разрешению конфликта в Донбассе, а Украина доработала его. Он подчеркнул, что данный документ отвечает Минским договоренностям и соответствует нормам международного права.

Также Андрей Ермак добавил, что теперь Киев ожидает одобрения плана со стороны Москвы. По его мнению, если РФ откажется принимать документ, то это будет означать, что российская сторона не хочет завершения военного конфликта в Донбассе, пишет Лента.ру.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с главами государств "нормандской четверки".

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