В Европе хотят использовать "Северный поток-2" против России

Манфред Вебер считает, что Москва должна восстановить партнерские отношения с Брюсселем, иначе газопровод "не сможет функционировать в полной мере".

В субботу, 6 марта, председатель крупнейшей в Европарламенте (ЕП) фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер в интервью журналу Der Spiegel заявил, что сейчас уже невозможно остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2", поэтому его нужно использовать для оказания давления на Россию. Он выразил мнение, что энергетический проект противоречит интересам Европы, а также позволит президенту РФ Владимиру Путину стабилизировать свою экономическую систему. В связи с этим Манфред Вебер призвал ЕП использовать "Северный поток-2" как политическое оружие против России для того, чтобы заставить Москву изменить свой курс, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что нефтепродукты из Белоруссии начали поступать в порты России.

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