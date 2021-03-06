Кремль опроверг слухи о повышении пенсионного возраста в России

Заявления о повышении пенсионного возраста в России не соответствуют действительности.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что в 2022 году в России ожидается повышение пенсионного возраста. В Кремле прокомментировали распространенную информацию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг все подобные заявления, назвав их "ошибочным утверждением", пишет Интерфакс. Впервые о повышении пенсионного возраста в России упомянул депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с изданием Ura.ru.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России может появиться новая льгота для пенсионеров.

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