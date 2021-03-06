Нефтепродукты из Белоруссии начали поступать в порты России

Поставки осуществляются в рамках контракта на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские морские порты.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод Белоруссии отправил первые партии нефтепродуктов в порты России. Известно, что в порт Усть-Луга направлено более 5 тыс. тонн бензина, а 3,6 тыс. тонн мазута ушли в порт Санкт-Петербурга. Поставки осуществляются в рамках заключенного между Россией и Белоруссией соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Согласно трехлетнему контракту, Россия отправит на экспорт порядка 10 млн тонн мазута, бензина и масла. Так, в 2021 году предполагается отправка 3,5 млн тонн нефтепродуктов, в 2022 году из российских портов уйдет 3,2 млн тонн белорусской продукции, а в 2023 - 3,1 млн тонн, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

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