Вашингтон заявил о нежелании участвовать в "вечных" войнах

Новая американская администрация собирается представить полномасштабную стратегию национальной безопасности страны на 2021 год немного позже.

Администрация нового лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в переходных положениях национальной стратегии безопасности страны сообщила, что Вашингтон не хочет принимать участие в "вечных" войнах. Поясняется, что длительные конфликты уносят тысячи жизней американцев, а также стоят триллионы долларов. Также администрация Байдена планирует завершить самую продолжительную войну США в Афганистане, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вашингтон опубликовал новый антироссийский санкционный список.

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