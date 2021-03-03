США опубликовали новый антироссийский санкционный список

Под американские санкции попали 3 российские организации и 7 должностных лиц России.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки опубликовало новый антироссийский санкционный список, в котором перечислены компании и россияне, попавшие под американские ограничительные меры из-за ареста оппозиционного политика РФ Алексея Навального. Уточняется, что в него попали Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), 27-й научный центр Минобороны и 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны.

Также санкции были наложены против генпрокурора Игоря Краснова, первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, главы управления Кремля по внутренней политики Андрея Ярина, глав ФСИН Александра Калашникова и ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, пишет Московский комсомолец.

Накануне высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Белый дом ввел ограничительные меры в отношении России из-за Навального.

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