С россиян начнут собирать налоги по новой методике
04.03.2021 11:07
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В России хотят внедрить новую автоматизированную информационную систему "Налог-4".
- Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует в этом году внедрить ряд нововведений, которые позволят по-новому собирать налоги с россиян и российского бизнеса. Ожидается, что такие изменения смогут улучшить административную работу налоговиков и упростить работу банковских организаций по изучению информации о заемщиках.
- Одним из нововведений является внедрение новой автоматизированной информационной системы "Налог-4". Данная система нужна для выявления мошеннических схем с НДС и создания цепочки подставных компаний, "накручивающих" входящий налог, который впоследствии принимается к вычету.
- Кроме того в 2021 году ФНС собирается ввести новую систему оценки налогоплательщиков на основании сведений, которые собираются при оказании им различных услуг, в том числе и банковские. В ведомстве считают, что такое изменение поможет российским гражданам и компаниям, а также ускорит принятие решений о предоставлении им кредитных продуктов. Об этом сообщает издание Прайм, ссылаясь на сайт ФНС.
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