С россиян начнут собирать налоги по новой методике

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Ранее стало известно , что правительство России отклонило инициативу о снижении пенсионного возраста .

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