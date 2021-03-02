Правительство РФ отклонило инициативу о снижении пенсионного возраста

Инициативу об изменении пенсионного возраста не поддержали, поскольку ее необходимость не была "подтверждена статистическими данными".

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности отклонила инициативу об уменьшении возраста выхода на пенсию по старости, поскольку необходимость данной инициативы "не подтверждается статистическими данными", пишет Московский комсомолец.

Ранее российский сенатор Василий Иконников внес на рассмотрение соответствующий проект закона. Документ предполагал снижение пенсионного возраста по старости для мужчин с 65 до 61 года, а для женщин – с 60 до 56 лет.

Напомним, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о том, что правительство России одобрило индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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