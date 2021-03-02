США наложили санкции против России из-за Навального

Представитель заявил, что компании якобы принимали участие в создании отравляющего вещества, которое использовалось против Алексея Навального.

Высокопоставленный представитель администрации США 2 марта сообщил, что Вашингтон наложил санкции в отношении России из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, Минторг страны внес в "черный список" 14 компаний, из них 9 находится в РФ, 3 в Германии и 1 в Швейцарии. Представитель американской администрации добавил, что санкции включают экспортные и реэкспортные ограничения, связанные с этими организациями, а также им будем отказано в выдаче лицензии в США. Других подробностей он не привел, передает РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что Европейский Союз ввел антироссийские санкции из-за Навального.

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