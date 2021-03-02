Евросоюз ввел санкции против РФ из-за Навального

Штрафные санкции впервые были введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.

Евросоюз наложил персональные штрафные санкции в отношении нескольких российских должностных лиц из-за ареста главного критика Кремля Алексея Навального. Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале европейского сообщества.

Отмечается, что под ограничительные меры ЕС попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, начальник Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и руководитель ФСИН Александр Калашников. Таким образом, этим россиянам запрещено посещать страны Евросоюза, хранить в банках сообщества средства, а также юридические и физические лица ЕС не могут предоставлять деньги перечисленным в списке российским гражданам.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что санкционная политика против России не эффективна.

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