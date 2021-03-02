Матвиенко: российские границы будут открываться постепенно
Валентина Матвиенко рассказала, что на данный момент нельзя точно определить, когда страны будут готовы возобновить международное пассажирское сообщение.
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет открывать свои границы с другими государствами постепенно. По ее словам, как только позволит эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, Москва начнет поэтапно восстанавливать международное пассажирское сообщение.
Помимо этого Матвиенко выразила надежду, что в РФ к лету снимут большую часть ограничений, поскольку обстановка по COVID-19 улучшается, а также проводится массовая вакцинация россиян против коронавируса, пишет РИА Новости.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране популяционный иммунитет к COVID-19 сформируется к августу 2021 года.
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