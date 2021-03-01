Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии

Николай Брико заявил, что пандемия коронавируса нового типа не является последней угрозой, с которой столкнется мир.

Академик РАН, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико во время круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?" считает, что в будущем человечество может столкнуться с новой глобальной эпидемией. По его мнению, распространение коронавируса нового типа не является последней угрозой, с которой столкнется мир.

"И холера принимала такой вот опустошительный характер. Но, конечно, респираторные патогены, они наиболее опасные", – цитирует издание РИА Новости слова Николая Брико.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали 11571 новый случай коронавируса.

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