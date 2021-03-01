Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей

Мероприятие состоится 24 марта 2021 года.

В марте текущего года на площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты пройдет награждение победителей конкурса "ТОП-10 лучших достижений 2020 года". Данный рейтинг формируют аналитики интернет-издания "Капитал страны" совместно с экспертами Финансового университета. Мероприятие состоится как онлайн, так и в офлайн-формате.

Одним из прошлогодних лидеров стал Крым. В этом регионе страны полностью завершилось строительство моста через Керченский пролив. Его общая протяженность составляет 19 км (самый большой мост в России и Европе) и на его реализацию было потрачено порядка 229 млрд рублей.

Подробнее о событии читайте в нашем материале "Лидер-2019: Крымский мост. "Капитал страны" награждает победителей конкурса достижений России".

Ознакомится с рейтингом "ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год" можно на официальном сайте "Капитал страны".

За более подробной информацией о мероприятии обращайтесь к Начальнику отдела развития и информационного сопровождения интернет-издания "Капитал страны" Татьяне Шипиловой.

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