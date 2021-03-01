В РФ диагностировали 11571 новый случай COVID-19

Общее количество инфицированных в стране составило 4257650 человек.

В Российской Федерации за последние 24 часа зафиксировали 11571 новый случай заражения коронавирусом. Из них в столице обнаружили 2097 больных, в Санкт-Петербурге диагностировали 943 инфицированных, а в Московской области – 629. Такие данные 1 марта привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В стране общее число заболевших достигло 4257650 человек, 3823074 пациента вылечилось, 86455 зараженных стали жертвами коронавируса.

Ранее россиянам напомнили о трех сокращенных рабочих неделях весной 2021 года.

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