В РФ изменились правила начисления пособий на детей

Родителям придется переоформлять детские выплаты каждый год после дня рождения ребенка.

Правительство России приняло решение с 1 марта 2021 года отменить автоматическое начисление пособий на детей в возрасте до трех лет для малообеспеченных семей. Таким образом, российские родители с сегодняшнего дня должны собирать и лично подавать требуемые документы для продления детских выплат. Причем повторять данную процедуру им придется каждый год после дня рождения ребенка.

Кроме того родителей обязали информировать ПФР и органы социальной защиты о смене места жительства и факторов, которые могут повлечь за собой прекращение выплат на детей, пишут Известия.

Напомним, что до весны текущего года детские выплаты стали начисляться автоматически из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что заработные платы россиян могут считать по новой методике.

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