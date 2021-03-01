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Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях весной 2021 года

01.03.2021 11:08
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Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях весной 2021 года

В марте граждане будут трудиться с 9 по 12 число из-за празднования Международного женского дня.

Пресс-служба Роструда в понедельник напомнила россиянам, что весной текущего года их ожидают три короткие рабочие недели. В марте в связи с празднованием Международного женского дня граждане страны будут трудиться с 9 по 12 марта.

Помимо этого в мае у российских жителей будет еще две четырехдневные рабочие недели, а именно с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая из-за праздников День весны и труда и День Победы, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России изменились правила начисления пособий на детей.

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