Никол Пашинян уволил главу Генштаба Армении после требований ВС о его отставке

Никол Пашинян попросил своих сторонников выйти на улицы, однако аналогичный призыв поступил и от его противников.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян решил освободить от должности главу генштаба Оника Гаспаряна после требований Вооруженных сил Армении о его отставке. Также он назвал подобное предложение со стороны военных страны попыткой осуществить государственный переворот. В связи с этим Пашинян попросил своих сторонников выйти на улицы, однако аналогичный призыв поступил и от противников премьер-министра Армении.

Уточняется, что причиной разногласий стал спор о применении страной купленных у России комплексов "Искандер" в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил, что российские комплексы в период конфликта в данном регионе не взорвались, однако в Генштабе отметили, что в Армении соответствующих расследований не проводится, так как неудачных выстрелов не было, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что на Украине хотят сажать людей за сотрудничество с Россией.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".