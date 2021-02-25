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На Украине хотят сажать людей за сотрудничество с Россией

25.02.2021 11:01
Комментарии: 2
На Украине хотят сажать людей за сотрудничество с Россией

Коллаборантов могут лишить свободы на срок до 15 лет.

По данным электронной системы Верховной Рады Украины, группа депутатов от фракции "Слуга народа" внесли в украинский парламент проект закона об установлении уголовной ответственности за "коллаборационизм". Отмечается, что под такой деятельностью понимается сотрудничество с Россией, отрицание агрессии против Киева, а также поддержка крымских властей и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В документе говорится о том, что коллаборантов могут лишить права занимать государственные посты сроком от 10 до 15 лет.

Кроме того таких граждан Украины будут лишать свободы на срок до 15 лет за работу в любых незаконных органах власти в ДНР, ЛНР и Крыму, а за проведение нелегитимных референдумов и выборов (и за призывы к ним) на указанных территориях могут посадить на 10 лет, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Германия хочет сохранить транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

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13:24 0 0
И.И..:

думаю россияне должны сначала хотя бы знать свои законы, что бы обсуждать чужие... В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то ответственность будет административной, придется заплатить существенный штраф.Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной - до четырех лет лишения свободы. В случае, если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы (минимальный срок - шесть лет). "Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия", - подчеркнул спикер Госдумы. есть желающие порассуждать о том, что курильские острова принадлежат японии, а на ДВ пора бы провести референдум о выходе из состава РФ и при соединении к США, путем раздачи паспортов США? поэтому, сепаратизм на востоке украины, есть для нее терроризм.за него будут садить так же как и в РФ

12:26 0 0
Александр Н:

Бояться что жители приграничных областей выйдут из состава Вукраины и примкнут кто к Румынии кто к Венгрии или Польше не считая тех областей которые давно хотят присоединиться к Российской Федерации... в общем раз дым пошел значит и пламя скоро будет

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