На Украине хотят сажать людей за сотрудничество с Россией

Коллаборантов могут лишить свободы на срок до 15 лет.

По данным электронной системы Верховной Рады Украины, группа депутатов от фракции "Слуга народа" внесли в украинский парламент проект закона об установлении уголовной ответственности за "коллаборационизм". Отмечается, что под такой деятельностью понимается сотрудничество с Россией, отрицание агрессии против Киева, а также поддержка крымских властей и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В документе говорится о том, что коллаборантов могут лишить права занимать государственные посты сроком от 10 до 15 лет.

Кроме того таких граждан Украины будут лишать свободы на срок до 15 лет за работу в любых незаконных органах власти в ДНР, ЛНР и Крыму, а за проведение нелегитимных референдумов и выборов (и за призывы к ним) на указанных территориях могут посадить на 10 лет, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Германия хочет сохранить транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

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