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Nord Stream 2 AG: выделенных денег хватит, чтобы достроить "Северный поток-2"

25.02.2021 15:16
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Nord Stream 2 AG: выделенных денег хватит, чтобы достроить "Северный поток-2"

Тило Виланд уверен, что вторая ветка трубопровода будет завершена, однако он не стал уточнять сроки достройки проекта.

  • Оператор российского газового проекта "Северный поток-2", компания Nord Stream 2 AG, уведомила европейских партнеров о том, что выделенных денежных средств хватит, чтобы завершить строительство второй ветки трубопровода. Об этом рассказал член правления немецкой фирмы Wintershall Dea, ответственный за газотранспортные проекты и деятельность организации в России и Латинской Америке Тило Виланд.
  • Также он напомнил, что компания должна была предоставить финансирование в размере €950 млн, однако на сегодняшний день было предоставлено только €730 млн. По его словам, это объясняется тем, что, по информации проектной организации, выделенных средств достаточно для достройки "Северного потока-2", пишет ФАН.
  • Напомним, что накануне фирма Wintershall Dea объявила о завершении инвестиций во вторую ветку трубопровода из-за возможного введения новых американских санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".
  • В свою очередь издание The National Interest выразило мнение, что скорая реализация российского газового проекта является очередной победой президента России Владимира Путина. Авторы статьи считают, что Кремль будет использовать свои энергетические ресурсы в качестве политического оружия, вынуждая страны Европы отказываться от своих интересов.

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