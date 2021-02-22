Германия получила срочный запрос на строительство проекта "Северный поток-2"
22.02.2021 13:27
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Пока неизвестно, когда BSH примет решение по заявке на немедленную реализацию газопровода в немецких водах.
- Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) получило срочный запрос на строительство энергетического проекта "Северный поток-2" в немецких водах. Соответствующую заявку подала компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция NDR.
- Уточняется, что в BSH подтвердили получение запроса, сейчас он находится на рассмотрении, пишет РИА Новости.
- Как сообщает газета Коммерсант, 15 января регулятор продлил лицензию на достройку "Северного потока-2" до конца мая, однако экологические организации выступили против данного решения. По их словам, участок газопровода затрагивает территорию заповедника для птиц. В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявили, что труба будет находиться на большой глубине, поэтому существенного влияния на перелетных птиц не окажет. Тем не менее, действие на разрешение строительства "Северного потока-2" было временно приостановлено.
- В свою очередь в Nord Stream 2 AG отметили, что в запросе на немедленную реализацию газопровода все претензии экологов учтены.
- Ранее Bloomberg сообщило, что США подготовили новый санкционный список по "Северному потоку-2". По информации агентства, в него не вошли немецкие компании.
- Позднее издание Süddeutsche Zeitung выразило мнение, что Вашингтон хотел бы улучшить отношения с Берлином, но осуществить это проблематично из-за разногласий сторон в отношении газопровода.
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