Германия получила срочный запрос на строительство проекта "Северный поток-2"

22.02.2021 13:27 Комментарии

Пока неизвестно, когда BSH примет решение по заявке на немедленную реализацию газопровода в немецких водах.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) получило срочный запрос на строительство энергетического проекта "Северный поток-2" в немецких водах . Соответствующую заявку подала компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция NDR.

. Соответствующую заявку подала компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция NDR. Уточняется, что в BSH подтвердили получение запроса, сейчас он находится на рассмотрении , пишет РИА Новости.

, пишет РИА Новости. Как сообщает газета Коммерсант, 15 января регулятор продлил лицензию на достройку "Северного потока-2" до конца мая, однако экологические организации выступили против данного решения . По их словам, участок газопровода затрагивает территорию заповедника для птиц. В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявили, что труба будет находиться на большой глубине, поэтому существенного влияния на перелетных птиц не окажет. Тем не менее, действие на разрешение строительства "Северного потока-2" было временно приостановлено.

. По их словам, участок газопровода затрагивает территорию заповедника для птиц. В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявили, что труба будет находиться на большой глубине, поэтому существенного влияния на перелетных птиц не окажет. Тем не менее, действие на разрешение строительства "Северного потока-2" было временно приостановлено. В свою очередь в Nord Stream 2 AG отметили, что в запросе на немедленную реализацию газопровода все претензии экологов учтены .

. Ранее Bloomberg сообщило, что США подготовили новый санкционный список по "Северному потоку-2". По информации агентства, в него не вошли немецкие компании .

. Позднее издание Süddeutsche Zeitung выразило мнение, что Вашингтон хотел бы улучшить отношения с Берлином, но осуществить это проблематично из-за разногласий сторон в отношении газопровода. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".