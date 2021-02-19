Bloomberg: США ввели новый санкционный список по "Северному потоку - 2"

Администрация Джо Байдена не включила в новый санкционный список по "Северному потоку - 2" компании из Германии.

Агентству Bloomberg стало известно о новом санкционном списке США по газопроводу "Северный поток - 2". По данным агентства, в него не вошли компании из Германии. Также сильно сокращено количество компаний, имеющих те или иные связи с российской стороной. По мнению аналитиков Bloomberg, это свидетельствует о том, что администрация Джо Байдена стремится оставить в силе санкционные ограничения в отношении "Северного потока - 2", но при этом не создавать проблем в отношениях с Германией, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "тайные" переговоры США и Германии по "Северному потоку - 2".

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