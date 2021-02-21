СМИ: отношениям США и Германии мешает "Северный поток-2"
21.02.2021 10:38
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Автор статьи считает, что Германия должна попробовать укрепить сотрудничество с США.
- США хотели бы улучшить отношения с Германией, однако реализовать это не дает российский газовый проект "Северный поток-2". Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на немецкую газету Süddeutsche Zeitung.
- Автор статьи считает, что американский президент Джо Байден, "обмениваясь любезностями" с канцлером Германии Ангелой Меркель, рискует поссорить между собой республиканцев и демократов из-за строительства второй ветки газопровода. Также газета отметила, что пока не понятно, в чем именно заключается уступка Вашингтона, поскольку позиция Берлина в отношении "Северного потока-2" не изменилась.
- Кроме того немецкое издание считает, что Германия должна попробовать укрепить сотрудничество с США. Автор статьи полагает, что именно Берлин должен сделать Вашингтону "интересное предложение", например, временно отключить газопровод, если транзит газа черед территорию Украины будет ограничен.
- В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос с проектом "Северный поток-2" закрыт для всех людей, которые "уважают закон". Он пояснил, что оснований для введения каких-либо санкций против второй ветки газопровода нет.
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