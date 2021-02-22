В РФ началась трехдневная рабочая неделя
22.02.2021 10:48
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Россияне отдыхают три дня (с 21 по 23 февраля) в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
В Российской Федерации началась сокращенная рабочая неделя: жителям страны придется трудиться всего три дня из-за празднования Дня защитника Отечества. Уточняется, что рабочими днями будут 24-25-26 февраля, пишет "Комсомольская правда".
Ранее руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу.
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