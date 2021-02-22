В РФ началась трехдневная рабочая неделя

22.02.2021 10:48 Комментарии

Россияне отдыхают три дня (с 21 по 23 февраля) в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В Российской Федерации началась сокращенная рабочая неделя: жителям страны придется трудиться всего три дня из-за празднования Дня защитника Отечества. Уточняется, что рабочими днями будут 24-25-26 февраля, пишет "Комсомольская правда". Ранее руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".