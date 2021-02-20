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Россия стала единственной страной, где зарегистрировали три вакцины от COVID-19

20.02.2021 13:14
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Россия стала единственной страной, где зарегистрировали три вакцины от COVID-19

Разработчики "КовиВак" рассказали, что вирусные частицы, содержащиеся в вакцине, не могут нанести вреда организму, но при этом формируют иммунитет к коронавирусу.

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики коронавирусной инфекции сообщил, что Минздрав РФ зарегистрировал третий препарат от COVID-19 – "КовиВак". Он напомнил, что вакцину разработали в центре имени М. П. Чумакова Российской академии наук.
  • Также Мишустин заявил, что первые 120 тысяч доз третьего препарата от коронавируса будут запущены в гражданский оборот в середине марта 2021 года, говорится на официальном портале правительства России.
  • В свою очередь агентство ТАСС рассказало, что "КовиВак" является наиболее традиционной вакциной, которая создана на основе COVID-19. По словам разработчиков, вирусные частицы, содержащиеся в инъекции, не могут нанести вреда организму человека, однако формируют иммунитет к коронавирусу.
  • Кроме того российский министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что третья вакцина против COVID-19 во время клинических испытаний показала эффективность и безопасность. Уточняется, что "КовиВак" рекомендован людям в возрасте от 18 до 60 лет, однако показания могут расширить после завершения второго этапа испытаний с добровольцами, в котором примут участие указанная категория граждан и россияне старше 60 лет, информирует РИА Новости.
  • Напомним, что ранее в России были зарегистрированы два препарата против коронавирусной инфекции – "Спутник" и "ЭпиВакКорона". Отмечается, что в стране организовано более 4 тыс. пунктов вакцинации, желающие могут записаться на прививку через портал госуслуг.

Сегодня стало известно, что в России за сутки диагностировали менее 12 тыс. новых случаев коронавируса.

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