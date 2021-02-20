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В России диагностировали менее 12 тыс. новых случаев коронавируса

20.02.2021 11:43
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В России диагностировали менее 12 тыс. новых случаев коронавируса

В нашей стране общее число зараженных составило 4151984 человека.

Сегодня, 20 февраля, в оперштабе РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за прошедшие 24 часа российские врачи зарегистрировали 12953 новых случая инфицирования COVID-19. Отмечается, что наибольшее количество зараженных обнаружено в Москве (1623), Санкт-Петербурге (1092) и Московской области (690).

В штабе добавили, что на сегодняшний день в России общее число заболевших составило 4151984 человека, из них 3697433 больных излечилось, 82876 пациентов скончалось от вируса.

Ранее стало известно, что в ВОЗ предупредили о возможном приходе третьей волны COVID-19.

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