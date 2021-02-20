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Байден: Россия хочет ослабить НАТО и ЕС

20.02.2021 11:16
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Байден: Россия хочет ослабить НАТО и ЕС

Джо Байден обвинил Москву в атаке на западную демократию.

Американский лидер Джо Байден во время онлайн-выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия стремится ослабить НАТО и Европейский Союз. По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы россияне думали о том, что западная система более коррумпирована, чем российская. Однако он добавил, что весь мир, как и граждане России, не верят этому.

Также Байден выразил мнение, что Москве проще "запугивать" отдельные западные страны, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим союзом. В связи с этим он подчеркнул, что США и Европе необходимо более активно отстаивать независимость и суверенитет Украины, а также оперативно реагировать на российские хакерские атаки, пишет Коммерсант.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Германии рассказали об усталости России от "упреков" Запада.

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