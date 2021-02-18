В России за сутки выявили 13447 новых случаев коронавируса

В РФ общее количество инфицированных достигло 4125598 человек.

В российском оперативном штабе рассказали, что за последние сутки в стране диагностировали 13447 новых случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что больше всего зараженных врачи выявили в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Московской области (577).

Таким образом, на 18 февраля 2021 года в России общее число инфицированных достигло 4125598 человек, из них 3661312 человека вылечилось, 81926 человек умерло.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала сроки снятия антикоронавирусных ограничений в стране.

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