Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель
18.02.2021 11:38
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Цена нефти Brent составила $65,06 за баррель.
По данным торгов, стоимость нефти марки Brent поднялась выше $65 за баррель, достигнув отметки $65,06. Уточняется, что последний раз сырье торговалось на этом уровне 21 января 2020 года.
Цена нефти марки WTI составила $61,91 за баррель, пишет Московский комсомолец.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил введение продовольственных сертификатов в стране.
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