Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель

Цена нефти Brent составила $65,06 за баррель.

По данным торгов, стоимость нефти марки Brent поднялась выше $65 за баррель, достигнув отметки $65,06. Уточняется, что последний раз сырье торговалось на этом уровне 21 января 2020 года.

Цена нефти марки WTI составила $61,91 за баррель, пишет Московский комсомолец.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил введение продовольственных сертификатов в стране.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".