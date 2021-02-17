Путин одобрил введение продовольственных сертификатов в России

Введение в России продовольственных сертификатов не так актуально, как во время эпидемии коронавируса.

Во время встречи в Государственной думе РФ с руководителями фракций, президент России Владимир Путин выразил свое одобрение инициативе о введении в России продовольственных сертификатов для поддержки самых малообеспеченных слоев населения. Владимир Путин напомнил, что уже поручил кабмину проработать такую возможность. И хотя у инициативы существуют как положительные так и отрицательные стороны, и это не так актуально, как было в разгар пандемии, по словам главы государства "точно совершенно подумать над этим можно", пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал о том, что власти Новосибирска приняли решение ввести в обиход продуктовые карточки для наименее обеспеченных жителей.

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